Боевики на КамАЗах привезли на Донбасс около сотни российских спецназовцев - батальон "Азов"

Террористы готовят Снежное на Донбассе под опорный пункт.

Об этом сообщил командир специального батальона "Азов" Ярослав Гончар на своей странице в Facebook.

"Уже второй день идут активные фортификационные работы. На крышах ПЗРК и снайпера (бывшее здание погранзаставы, магазин Фуршет на Ленина и другие здания). Между блокпостами роют окопы. Вокруг города установили пулеметы Утес и 120мм самоходку", - пишет он.

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Гончар также отметил, что Сегодня ночью с 2 до 3 часов колонна из 4 КАМАЗов, тех, что вчера вошли, ездила в Новую Надежду (Россия - прим. УНИАН), где взяли на борт около 100 человек.

"По предварительной информации эти 100 - кадровые военнослужащие РФ! В сопровождении двух наших предателей эти 4 КамАЗа с российским спецназом приехали обратно в Снежное. Их задача - диверсионная работа", - заявил командир спецбатальона.