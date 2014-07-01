В зону АТО прибыли спецподразделение "Киев-1" и роты резервистов Нацгвардии
19:53, 01 июля 2014Политика
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В зону проведения антитеррористической операции (АТО) прибыли спецподразделение МВД “Киев-1” и несколько рот резервного полка Национальной гвардии.
Фотокорреспондент газеты “Голос України” Александр Клименко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Изюме Харьковской области сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков.
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“В зону АТО прибыло специальное подразделение МВД “Киев-1”, прибыли несколько рот спецподразделения третьего резервного полка Нацгвардии”, - сказал министр.
По его словам, силовики будут задействованы в обеспечении специального режима в Донецкой области. При этом Арсен Аваков отказался уточнять подробности введения специального режима.
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