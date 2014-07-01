В зону АТО прибыли спецподразделение "Киев-1" и роты резервистов Нацгвардии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Изюме Харьковской области сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте такжеСилы АТО атакуют террористов с нескольких сторон одновременно

“В зону АТО прибыло специальное подразделение МВД “Киев-1”, прибыли несколько рот спецподразделения третьего резервного полка Нацгвардии”, - сказал министр.

По его словам, силовики будут задействованы в обеспечении специального режима в Донецкой области. При этом Арсен Аваков отказался уточнять подробности введения специального режима.