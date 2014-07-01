Нападение на здание Донецкого УМВД отбили: один правоохранитель погиб, есть раненые
По разным данным, во время штурма админздания получили ранения от 4 до 6 милиционеров.
Штурм ГУМВД Украины в Донецкой области отбили.
Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.
"УВД в Донецке отбито. Пожидаев жив. 4 раненых, один погибший..", - отметил он.
Ранее Аваков написал, что милиционеры во главе с генералом Константином Пожидаевым забаррикадировались в УВД области и держали оборону.
"Со стороны милиции есть погибший милиционер, два тяжелораненых и несколько легкораненых", - добавил он.
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Вместе с тем, сайт МВД Украины сообщает, что во время нападения террористов на административное здание ГУМВД Украины в Донецкой области пострадало 7 правоохранителей.
«Среди тяжелораненых - одна женщина и двое работников спецподразделения милиции. Еще трое работников милиции с огнестрельными ранениями доставлены в медицинские учреждения города», - говорится в сообщении.
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В то же время, сегодня на брифинге в Киеве спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко сообщил, что во время штурма террористами здания Донецкого областного управления МВД Украины погиб один милиционер и четверо получили ранения.
По его словам, трое раненых получили легкие повреждения. Лысенко также сообщил, что в настоящее время отсутствует связь с милицейским облуправлением.