Нападение на здание Донецкого УМВД отбили: один правоохранитель погиб, есть раненые

Штурм ГУМВД Украины в Донецкой области отбили.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

"УВД в Донецке отбито. Пожидаев жив. 4 раненых, один погибший..", - отметил он.

Ранее Аваков написал, что милиционеры во главе с генералом Константином Пожидаевым забаррикадировались в УВД области и держали оборону.

"Со стороны милиции есть погибший милиционер, два тяжелораненых и несколько легкораненых", - добавил он.

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Вместе с тем, сайт МВД Украины сообщает, что во время нападения террористов на административное здание ГУМВД Украины в Донецкой области пострадало 7 правоохранителей.

«Среди тяжелораненых - одна женщина и двое работников спецподразделения милиции. Еще трое работников милиции с огнестрельными ранениями доставлены в медицинские учреждения города», - говорится в сообщении.

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В то же время, сегодня на брифинге в Киеве спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко сообщил, что во время штурма террористами здания Донецкого областного управления МВД Украины погиб один милиционер и четверо получили ранения.

По его словам, трое раненых получили легкие повреждения. Лысенко также сообщил, что в настоящее время отсутствует связь с милицейским облуправлением.