Под Донецком террористы напали на блокпост сил АТО

Украинские военные забрали автомобиль, на котором приехали боевики, сообщил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский в эфире "112 Украина".

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"С 22.00 до 01.00 террористы из минометов обстреливали наши позиции. Под Донецком напали на один из блокпостов, получили отражение. Один из террористов был обезврежен, также был обезврежен один из автомобилей, на котором прибыли террористы, захвачен РПГ-18 и один из пулеметов. Потерь со стороны АТО за ночь нет", - отметил он.