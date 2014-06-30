Террористы пытались взорвать поезд с боеприпасами на участке Киев-Харьков

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, организатором группы был 45-летний харьковчанин, который действовал под непосредственным руководством диверсанта Игоря Безлера по кличке «Бес». От своего «куратора» террорист получил задание организовать подрыв поезда с артиллерийскими боеприпасами.

Все члены банды были задержаны в момент закладки взрывчатки под колею. У них было изъято 0,5 кг тротила, электродетонаторы, элементы питания.

Читайте такжеНа Донетчине неизвестные взорвали рельсы, 14 вагонов сошли с рельсов - УкрзализныцяВо время обысков жилищ задержанных изъято более 1,5 кг тротила, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Следователями СБУ начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники взяты под стражу, им сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.