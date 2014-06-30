Ночью силы АТО отбили атаки боевиков на аэродром в Краматорске и блокпосты близ Славянска

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

"За прошлый вечер террористы на Востоке Украины осуществили несколько обстрелов блокпостов и опорных пунктов украинских военных. Так в полпервого ночи вблизи населенного пункта Кременная боевики из лесной зоны открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по одному из блокпостов Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.Читайте такжеБоевики из минометов опять обстреливают позиции сил АТО на горе Карачун - Тымчук

Впоследствии на помощь боевикам подъехал еще один автомобиль. Украинские военные открыли ответный огонь из зенитной установки ЗУ-23. Атака была отражена. Потерь нет.

Также ночью боевики из минометов обстреливали аэродром в Краматорске, блокпосты украинских военных близ города Славянск, населенных пунктов Макаров, Авдеевка и на горе Карачун. В ответ украинские военные давали отпор боевикам.

"Как вывод, банды террористов в одностороннем порядке упорно продолжают нарушать мирный план Президента Украины Петра Порошенко относительно урегулирования ситуации на Востоке Украины", - отмечается в сообщении.