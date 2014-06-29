Боевики обстреливают Славянск из артиллерийского орудия, есть жертвы
17:35, 29 июня 2014Политика
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На данный момент погибли 8 мирных жителей.
REUTERS
В Славянске на ул.Урицкого боевики установили артиллерийское орудие, из которого производят обстрел жилых кварталов города.
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Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"На данный момент погибло не менее 8 мирных жителей", - пишет он.
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