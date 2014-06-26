Украинские военные отбили нападение боевиков на аэродром Краматорска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер информационного центра РНБО Андрей Лысенко.

«Там нет сейчас боя. Было вооруженное нападение сегодня утром. И оно отражено», - сказал Лысенко.

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По его словам, всего в течение минувших суток на Донбассе и Луганщине боевики семь раз обстреливали блокпосты и позиции украинских военных, которые принимают участие в АТО. В частности, в городах Славянск, Кривая Лука, Краматорск, село Ивановка Донецкой области.

Эти атаки отражены, отметил Лысенко, подчеркнув, что неподалеку от Донецка 10 вооруженных лиц обстреляли еще один блокпост, в результате атаки один из боевиков убит, с украинской стороны потерь нет.