За вооруженное нападение на избирательный участок луганского священника посадили в СИЗО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Александра Алєксєйчука, 29 мая один из харьковских судов избрал меру пресечения для Владимира Марецкого в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без определения размера залога.

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По его сведениям, сейчас священник находится в следственном изоляторе.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Марецкого на Луганщине задержали за вооруженное нападение на избирательный участок.

На днях в СМИ появилась информация, что Марецкий был отпущен.