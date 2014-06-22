Россиянам важнее быть великой страной, чем свободными - правнучка Хрущева о Крыме

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода, которое цитирует сайт Крым.Реалии.

По мнению Хрущевой, главная причина поддержки агрессивной внешней политики - это желание "быть великой страной", перевешивающее авторитет международного права и желание личных свобод.

"Демократия – это выбор. Свобода воли – это выбор. Мы выбираем просыпаться утром и думать о наших свободах. Но когда государство говорит вам, что вы должны пожертвовать своими личными свободами ради великой страны, россияне не возражают против этого, ведь для них быть великой страной – это важно", - говорит она.

Читайте такжеУкраина должна выставить России счет за конкретные убытки в Крыму – экспертПоэтому россияне и поддержали агрессию своего государства против западного соседа.

"Когда дошло до аннексии Крыма, все сказали: «забудьте международные законы. Мы хотели наш Крым, и мы его получили, Путин им всем показал. А Хрущев его отдал, именно он пытался его децентрализовать». Я хочу сказать, что я очень горжусь, тем, что Хрущев любил Украину. Он не был украинцем, хотя и вырос недалеко от нее. Но это также доказывает тот факт, что не только он был человеком, но, простите меня, я могу быть предвзятой, он был немного впереди своего времени", - считает Хрущева.