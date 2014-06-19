Дело о правах собственности на рынок "7 километр" в Одесской области передано в Верховный суд
18:25, 19 июня 2014Политика
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Дело о правах собственности на рынок "7 километр" в Одесской области передано в Верховный суд Украины.
Дело о правах собственности на рынок "7 километр" в Одесской области передано в Верховный суд
Об этом говорится в решении Высшего хозяйственного суда.
Причиной передачи дела в Верховный суд является неодинаковое применение законодательства судами других инстанций, - говорится в решении. Как известно, рынок "7 километр" в 2010 году был отчужден в пользу народного депутата Юрия Иванющенко, близкого к семье президента Януковича.
На протяжении четырех лет владельцы рынка пытаются вернуть предприятие в законную собственность.
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