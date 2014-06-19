Весь Южный военный округ России готовится к провокациям "Правого сектора" - депутат Думы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал депутат Госдумы РФ, верховный атаман союза казачьих войск России и зарубежья Виктор Водолацкий.

«Те воинские подразделения, дислоцированные на территории Ростовской и Волгоградской областей, находятся в повышенной готовности. Эти подразделения постоянно несут службу на территории этих субъектов», - сказал он.

По его словам, это делается для того, чтобы исключить попадание на территорию РФ украинских военных, которые «потеряли ориентировку на местности».

Читайте такжеУ границ собираются российские диверсанты в форме ВСУ - Тимчук«Войска находятся в повышенной боевой готовности, чтобы исключить провокации, которые возможны от «Правого сектора» на границе с Ростовской, Воронежской и другими областями», - сказал он и добавил, что в этом направлении работает весь Южный военный округ.

Водолацкий говорит, что Шойгу на встрече заявил, что «Вооруженные силы РФ не вмешиваются и не будут вмешиваться в конфликт, который сегодня происходит на территории Украины».

«Был вопрос (Шойгу), будет предоставлять Минобороны помощь «Луганской и Донецкой республики», ответ Шойгу: «нет». Вопроса о введении русских не может быть - мы не такие сумасшедшие, как ваше (украинское) руководство», - сказал Водолацкий.