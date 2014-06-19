Комиссия по расследованию авиакатастрофы самолета Ил-76 отчитается о результатах 2 июля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Руснак заявил на заседании парламентской ВСК по вопросам расследования обстоятельств уничтожения военно-транспортного самолета Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ил-76, который заходил на посадку в Луганске.

Руснак, в частности, рассказал, что расследование значительно осложнено тем, что представители комиссии не могут попасть на место падения самолета.

Также он добавил, что комиссия Минобороны уже установила, что три военно-транспортные самолета, один из которых потерпел крушение под Луганском, были переданы в распоряжение руководства Антитеррористической операции. В частности они были передислоцированы с аэродрома в Мелитополе в Днепропетровск, откуда совершили перелет в Луганск. По словам Руснака, первый самолет сел на аэродроме луганского гражданского аэропорта в штатном режиме, второй потерпел катастрофу на расстоянии 77 километров от аэродрома и на высоте 4600 метров. Третий самолет изменил маршрут и приземлился на определенном аэродроме.

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Кроме того, Руснак рассказал, что решение относительно маршрута полета самолетов, в том числе и потерпевшего катастрофу, принимало руководство АТО, в частности руководитель штаба АТО.

Справка УНИАН. 14 июня около 1.10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, было 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса «теракт».