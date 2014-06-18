За сутки в зоне АТО убито и ранено более 30 боевиков

Силовики продолжают сужать кольцо блокирования боевиков в населенных пунктах и районах которые они контролируют. В связи с этим боевики активизировали свои действия, пытаясь препятствовать силам АТО выполнять поставленные задачи по блокированию, сообщает Владислав Селезнев в своем Facebook.

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В тоже время в районе н.п. Счастье илы АТО встретили ожесточенное сопротивление со стороны боевиков. Силовики провели ряд слаженных совместных операций по уничтожению этой профессионально подготовленной группы боевиков.

По предварительным оценкам убито и ранено более 30 боевиков. Потери участников АТО составляют 3 погибших и 8 раненых. Также боевики не прекращают обстрелы блок постов, несмотря на мощные ответные удары со стороны силовиков.

Так в течение суток было совершено 5 обстрелов блок постов, на которых несут дежурство украинские силовики. В результате слаженных действий нескольких групп сил АТО и благодаря использованию высокоточного оружия огневые позиции боевиков были уничтожены. Какие потери понесли боевики еще предстоит установить.