Террористы атаковали блокпост украинских военных вблизи Кременной
19:05, 15 июня 2014Политика
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Вблизи поселка Старая Краснянка Луганской области террористы с разных сторон, в том числе со стороны жилого сектора атаковали блокпост украинских военных.
Фотокорреспондент газеты “Голос Украины” Александр Клименко
Из поселка видно как неподалеку горит лес. Со стороны города Кременная в сторону блокпоста проехала военная техника украинской армии, пишет местное издание«СВС».
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В настоящее время, по информации правоохранителей Кременского райотдела милиции, стрельба прекратилась, военные укрепляют свои позиции.
Проезда автомобилей по дороге из Рубежного в Кременную сейчас нет и, вероятно, сегодня не будет. Автомобили направляются в объезд, через Голубивку.
По информации издания нападение на блокпост совершил отряд боевиков из Лисичанска.
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