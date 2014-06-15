Террористы атаковали блокпост украинских военных вблизи Кременной

Из поселка видно как неподалеку горит лес. Со стороны города Кременная в сторону блокпоста проехала военная техника украинской армии, пишет местное издание«СВС».

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В настоящее время, по информации правоохранителей Кременского райотдела милиции, стрельба прекратилась, военные укрепляют свои позиции.

Проезда автомобилей по дороге из Рубежного в Кременную сейчас нет и, вероятно, сегодня не будет. Автомобили направляются в объезд, через Голубивку.

По информации издания нападение на блокпост совершил отряд боевиков из Лисичанска.