Минобороны: силы АТО применяют адекватные меры к боевикам

В частности у террористов найдены стрелковое оружие, ПЗРК различных модификаций, ПТУР «Фагот», РПГ-7, РПГ-22, большое количество взрывчатки, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, детализированные топографические карты и печать командира гарнизона города Северодонецк на имя Павла Дрємова.

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Как отмечается в сообщении Министерства обороны, вчера в результате авиаудара, нанесенного авиацией АТО по позициям боевиков в районе Краматорск-Дружковка, уничтожено более 50 боевиков. Еще около 150 получили ранения. Среди погибших идентифицированы в основном лица неславянской внешности.

Действиями авиации АТО в этом же районе уничтожен склад боеприпасов боевиков. Очевидцы втечение трех часов наблюдали взрывы в точке нанесения авиаудара.

В Станично-Луганском силами авиации АТО были ликвидированы 2 блокпоста боевиков. В районе населенного пункта Дяковка нанесен артиллерийский удар по базам дислокации боевиков.

Потерь среди участников АТО по итогам точечных ударов не зафиксировано.

В течение минувших суток в районе населенного пункта Семеновка (под Славянском) подразделения сил АТО сдерживали попытки прорыва боевиков через кольцо блокады, отбрасывая боевиков на исходные позиции.

В районе населенного пункта Счастье подразделения сил АТО проводят мероприятия по блокированию и уничтожению боевиков. С этой целью создано 2 дополнительных блокпоста, проводятся другие специальные мероприятия.

За это период силами АТО заблокировано движение 7 автомобильных колонн, в их составе были микроавтобусы, которые перевозили для боевиков оружие и боеприпасы. Уничтожено 2 БТР, 2 танка Т-64Б, 2 КамАЗа с установленными на них пулеметами ДШК, систему залпового огня БМ-21 "Град", еще одну БМ-21. Вместе с ней изъята и документация, которая подтверждает, что боевая машина находится на вооружении вооруженных сил России.

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Силами АТО взято под контроль 248 км государственной границы. Более 10 населенных пунктов вернулись под контроль украинских военных.

Руководство АТО в очередной раз обращается к мирных жителей с просьбой ни в коем случае не находиться рядом с базами боевиков и на их блокпостах.