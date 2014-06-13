АТО в Мариуполе прошла успешно, задержаны 30 террористов - советник Авакова

Антитеррористическая операция в Мариуполе прошла успешно, задержаны 30 террористов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Сегодня в 5 утра началась заранее спланированная операция. Приказ на выполнение операции дал министр внутренних дел Арсен Аваков. Операция состояла из нескольких частей: в первую очередь, штурмовая группа - батальон «Азов» - пошла на укрепление террористов. Также было проведено оцепление силами войск Национальной гвардии и силами батальона «Днепр-1». Также Вооруженные силы Украины были выставлены по периметру города для недопущения массового выезда террористов из города и недопущения вывоза оружия», - сказал он.

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По словам Геращенко, «операция прошла успешно. Вначале были уничтожены бетонные укрепления террористов, после применения ручных гранатометов террористам была показана серьезность наших намерений. Задержано около 30 террористов, они все вывезены в безопасное место. Сейчас продолжается точечная зачистка, террористы начали прятаться по домам и подвалам, чтобы спасти свою жизнь».

Кроме того, Геращенко отметил, что «одного из руководителей мариупольских террористов по кличке «Борода» нашли в подвале, предупредив, что если он не выйдет, то туда будет брошена граната. Поэтому главарь сдался».

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По словам Геращенко, у украинских силовиков в лагере террористов были собственные разведчики, сообщавшие о моральном состоянии и уровне подготовки боевиков. Также заранее были взяты в плен террористы, которые дали показания о местонахождении снайперских точек, мин, фугасов. Кроме того, в здание, где находились террористы, были заложены две бомбы, украинские силовики знали о них, поэтому их централизованно подорвали и при этом никто не погиб.

«На всех административных зданиях города Мариуполя уже вывешивают украинские флаги. В первую очередь, флаг был повешен на здании Мариупольского городского совета, и город снова возвращается к своей нормальной жизни», - заявил советник министра.

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Как утверждает Геращенко, достижением АТО в Мариуполе стало то, что ни один мирный житель не вышел на защиту террористов. «Не было ни одного человека из горожан, который бы пришел поддерживать или защищать террористов», - сказал он.

В свою очередь, руководитель батальона «Азов», который с места событий вышел по телефонной связи на пресс-конференцию, сообщил, что со стороны украинских силовиков жертв нет, трое легко ранены, один - тяжело, у него ранение в брюшную полость и плечо. В данный момент проводится операция.