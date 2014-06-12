Риск люстрации в том, что она может стать войной между кланами – эксперт

Такое мнение выразил президент аналитического центра «Политика», бывший заместитель главы Секретариата Президента Украины, представитель Президента в Верховной Раде (2009-2010) Игорь Попов сегодня во время время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и ТСН.

«Риск люстрации - избирательный подход, когда будет объявлено, что это люстрация, а на самом деле это будет войной между кланами, война за должности. А второй риск - то, что будут назначать некомпетентных людей, которые не смогут справляться со своей работой. Тогда на ключевую публичную должность назначают некомпетентного человека, вроде где-то по квотам или его кто-то рекомендовал, а он оставляет коррупционеров, работавших ранее, или по квотам назначают непубличных заместителей, которые сидят на всех потоках », - сказал эксперт.

Читайте такжеЛюстрация в Украине должна быть продуманной, справедливой и реалистичной - Ключковский

В свою очередь народный депутат 3-6 созывов Верховной Рады, представитель Президента в Верховной Раде (2005-2006) Юрий Ключковский отметил, что люстрация должна проводиться так, чтобы общество в нее верило, что это, действительно, честная люстрация.