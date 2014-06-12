Принять закон о люстрации можно только под давлением еще одного Майдана - Ильенко

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Никаких иллюзий, к сожалению, нет. В этом парламенте принять закон о люстрации, наверное, теоретически, можно, но это под давлением какого-то еще одного Майдана. В других случаях я не вижу сегодня такой возможности», - сказал депутат.

Он также выразил мнение, что «сегодня нет именно таких серьезных глубинных реформ, которые должно было бы инициировать именно парламентское большинство».

Кроме того, Ильенко, говоря о коррупционных связях, отметил, что можно будет оказаться в ситуации, когда «очень скоро нам просто объявят: «Ребята, забудьте вообще, какая люстрация? Нам нужно страну спасать, объединяться».