ЕC еще не принял решения о переходе Украины ко второй фазе визовой либерализации - Томбинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Есть положительное отношение о переходе ко второй фазе, но окончательное решение еще не принято. Я думаю, что оно должно быть принято уже сейчас. Если это действительно будет сделано, то у нас есть хорошие перспективы, чтобы перейти полностью на безвизовый режим до конца этого года”, - сказал Томбинский.Читайте такжеВ Еврокомиссии готовы ко второму этапу упрощенных виз украинцам

Как сообщал УНИАН, 23 мая еврокомиссар Сесилия Малстром предложила Еврокомиссии перейти ко второй - последней - фазе Плана действий по визовой либерализации, после завершения которого граждане Украины смогут ездить в страны ЕС без виз.

27 мая в Представительстве ЕС в Украине сообщили, что Еврокомиссия одобрила решение о переходе Украины ко второй фазе либерализации визового режима с Евросоюзом.Читайте такжеВыдача шенгенских виз украинцам в 2013 году возросла вдвое

Как отмечалось в сообщении, Еврокомиссия пришла к заключению, что Украина создала все необходимые законодательные, политические и институциональные рамки и достигла соответствия требованиям первой фазы визового диалога. А поэтому можно начинать вторую фазу, в рамках которой Европейская комиссия будет проверять выполнение всех этих правил.