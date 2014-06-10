Оккупационные власти Крыма признали, что полуостров охватил продуктовый кризис

Самопровозглашенные крымские власти таки признали, что на полуострове продуктовый кризис. Чтобы спастись от него - планируют создать зеленые коридоры для украинских продуктов.

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, так называемый глава Республики поручил ускорить пропуск пищи на полуостров. Ведь сейчас фуры стоят на границах по несколько дней. Продукты портятся и дорожают.

Читайте такжеВласти Крыма сказали за сколько готовы покупать воду у Украины

Между тем, крымские чиновники, которые до сих пор заявляли о незначительном подорожании, сегодня вынуждены были констатировать, что ассортимент продуктов в Крыму небольшой, а цены на них заоблачные.

Среди факторов называют запрет на ввоз украинских продуктов. Когда на полуостров не пускали молоко и мясо с материка - местные производители стремительно подняли цены. А во-вторых, цены российских производителей в полтора-два раза выше украинских.

Читайте такжеТолько 3% россиян собираются отдыхать этим летом в аннексированном Крыму - опрос

Как сообщалось ранее, в Крыму хотят сдать украинскую субмарину на металлолом или отдать под ресторан. Директор ЦКБ "Черноморец" заявил, что они имеют право избавиться от единственной подводной лодки Украины из-за долгов за ремонт.