Оккупационные власти Крыма признали, что полуостров охватил продуктовый кризис
На полуостров хотят завозить продукты с материка.
Самопровозглашенные крымские власти таки признали, что на полуострове продуктовый кризис. Чтобы спастись от него - планируют создать зеленые коридоры для украинских продуктов.
Как говорится в сюжете ТСН.19:30, так называемый глава Республики поручил ускорить пропуск пищи на полуостров. Ведь сейчас фуры стоят на границах по несколько дней. Продукты портятся и дорожают.
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Между тем, крымские чиновники, которые до сих пор заявляли о незначительном подорожании, сегодня вынуждены были констатировать, что ассортимент продуктов в Крыму небольшой, а цены на них заоблачные.
Среди факторов называют запрет на ввоз украинских продуктов. Когда на полуостров не пускали молоко и мясо с материка - местные производители стремительно подняли цены. А во-вторых, цены российских производителей в полтора-два раза выше украинских.
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Как сообщалось ранее, в Крыму хотят сдать украинскую субмарину на металлолом или отдать под ресторан. Директор ЦКБ "Черноморец" заявил, что они имеют право избавиться от единственной подводной лодки Украины из-за долгов за ремонт.