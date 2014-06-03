Террористы готовят прорыв через границу - комбат

Такой информацией располагает заместитель командира батальона "Азов" МВД Ярослав Гончар, о чем он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня возможен прорыв границы на участке Дьяково-Дмитровка. По предварительным данным, группировка из 800 террористов сосредоточена в Куйбышево (РФ). Это колонна из 20 Камазов. Группа сепаратистов для обеспечения прорыва формируется в Снежном", - сообщил он.

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Как напоминает "Сегодня", вооруженные боевики начали штурм Луганского погранотряда в ночь на понедельник. Около 00.30 к управлению погранотряда подъехало около 100 вооруженных лиц, первая атака с применением автоматов и подствольных гранатометов началась около 4.00. Позже количество вооруженных лиц увеличилось, по крайней мере, до 500 человек.

Днем пограничники Луганского погранотряда договорились с боевиками о 20-минутном перемирии для эвакуации раненых. В ходе боя с вооруженными боевиками ранения получили 7 сотрудников погранведомства, 4 пограничников были тяжело ранены. Есть информация, что со стороны боевиков - 5 убитых и 8 раненых.