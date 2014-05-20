МИД не зафиксировал отвода российских войск от границ Украины

На данный момент никаких изменений в дислокации российских войск на границе с Украиной не произошло, сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, ”на практике, по крайней мере, на данный момент, никаких изменений в их дислокации не произошло”.

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Как сообщал УНИАН, 19 мая в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин дал команду вернуть российские войска, которые проводят «учения» у границы Украины, в места постоянной дислокации.

Напомним, что 7 мая Путин также заявил, что российские войска отведены от границ с Украиной. Однако НАТО и Пентагон опровергли эту информацию.