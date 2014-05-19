Путин приказал отвести войска, участвовавшие в учениях на границе с Украиной

В Кремле заявляют, что президент России Владимир Путин дал команду вернуть российские войска, проводящие «учения» у границы Украины, в места постоянной дислокации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Президент РФ в связи с завершением плановой весенней фазы подготовки войск, предусматривавшей их передислокацию и проходившей, в частности, на полигонах в Ростовской, Белгородской и Брянской областях, дал команду министру обороны вернуть войска, участвовавшие в учениях, в места постоянной дисклокации и продолжить боевую подготовку на близлежащих полигонах», - говорится в сообщении.

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Кроме этого, отмечается, что Путин приветствует первые контакты между Киевом и сторонниками «федерализации» с целью налаживания прямого диалога, в котором должны участвовать все заинтересованные стороны.

При этом подчеркивается, что Россия призывает к немедленному прекращению антитеррористической операции, отводу украинских войск и решению «всех накопившихся проблем исключительно мирными способами».

Как сообщал УНИАН, 26 февраля 2014 года Путин поручил Министерству обороны РФ осуществить неожиданную комплексную проверку боеготовности Западного (граничит с Украиной) и Центрального военных округов.

4 марта Путин отдал приказ войскам и соединениям, принимавшим участие в военных учениях, возвращаться в места постоянной дислокации.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, внезапная проверка боеготовности войск на западе и в центре России, «по большому счету», никак не связана с событиями в Украине.

По словам замминистра обороны РФ Анатолия Антонова, тогда свыше 150 тыс. человек и почти 1200 единиц техники принимали участие во внезапной проверке войск Западного и Центрального военный округов. «Всего к проверке привлекается около 150 тыс. человек личного состава всех видов и родов войск. Будет задействованы до 90 самолетов, свыше 120 вертолетов свыше 880 военной техники, 80 кораблей и судов», - сказал Антонов, выступая перед военными атташе в Москве.

7 мая Путин уже заявлял, что российские войска отведены от границ с Украиной. Однако, НАТО и Пентагон опровергли эту информацию.