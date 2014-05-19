71% граждан считают, что украинский язык должен быть единственным государственным - опрос

Таковы переданные агентству УНИАН данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В то же время большинство респондентов (71,2%) выступают за то, чтобы украинский язык был единый государственный.

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При этом 31,3% высказываются также за то, чтобы русский язык был официальным в некоторых регионах.

За то, чтобы только украинский язык был государственной, выступают 95,7% жителей западного региона, 87,1% - центрального региона, 48,6% – южного региона, 47,8% - восточного региона.

Государственный статус русского языка поддерживают 3,6% жителей западного региона, 10,8% - центрального региона, 42,9% – южного региона, 47,6% -восточного региона.

Опрос проводился с 25 по 29 апреля. В нем приняли участие 2012 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.