Украинцы устроили «коридор позора» участникам Российского инвестиционного форума в Лондоне

Сегодня в Лондоне украинцы устроили «коридор позора» участникам Российского инвестиционного форума, который проходил при поддержке финансового издания FTSE Global Markets.

Об этом Медиа-портала VIDIA сообщили в пресс-службе группы London EuroMaidan.

Всех гостей этого мероприятия, в числе которых были представители лондонской и московской бирж, Национального расчетного депозитария России, компаний Euroclear, Eurex, Otkritie, Bank of New York Mellon, VTB Capital, протестующие встречали скандированием: «Прекратите финансирование террористов!» и «Инвестиции в российские облигации – это инвестиции в российские бомбы!».

Поскольку форум был рассчитан на западных институционных инвесторов, протестующие обратили внимание делегатов на неминуемые репутационные и инвестиционные риски, которые несут европейские финансовые учреждения, имея дело со страной, которая распространяет терроризм и военную агрессию.

Лондон-Евромайдан продолжает свои протестные акции в Лондоне с требованиями к британскому правительству и бизнесу прекратить какие-либо торговые отношения Россией, а также призывает обратить внимание на олигархов-спонсоров режима президента РФ Владимира Путина и применить самые жесткие санкции (в т.ч. арест счетов и активов, визовые ограничения) к ним.