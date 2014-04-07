Лондон могут закрыть для богатых иностранцев

Об этом пишут "Весті.Економіка".

Они требуют ограничить продажу недвижимости богатым иностранным покупателям, спрос со стороны которых и поддерживает рост цен.

В среднем в 69% сделках на рынке недвижимости Лондона покупателями являются иностранцы, а 28% вообще не живут в Великобритании, свидетельствуют данные Knight Frank.

По итогам первых трех месяцев текущего года цены выросли на 18%, достигнув 362,699 тыс. фунтов стерлингов за один объект.

Председатель жилищного комитета Лондонской ассамблеи Даррен Джонсон сказал, что жители требуют решительных мер по борьбе со спекулянтами, так как из-за них растут цены.

Пока не очень ясно, как власти могут ограничить продажу жилья иностранцам, так как столица Великобритании является наиболее популярным городом среди людей, чье состояние исчисляется миллиардами долларов.

Ранее были риелторы, которые продавали жилую недвижимость только иностранцам, но под давлением общества они вынуждены были переориентироваться на местных покупателей.

Предпочитают селиться богачи в так называемом "платиновом треугольнике", который включает в себя районы Mayfair, Knightsbridge и Belgravia. Leafy St John's Woods и Regent's Park также пользуются спросом.

Те, кто покупает недвижимость в Mayfair, тратят в среднем $36,1 млн на эти цели. Аналогичный объект в St John's Woods или Regent's Park будет стоить уже около $37 млн.

И расходы на содержание таких домов также поражают воображение. Каждый год придется тратить по $400 тыс. на оплату коммунальных услуг, страховки и зарплату служащим.

Если кто-то и покупает недвижимость в другом районе, то в любом случае менее $10 млн она не стоит.

Популярность Лондона обусловлена необходимостью жить в том месте, которое имеет решающее значение для бизнеса. Кроме этого, проживание в "платиновом треугольнике" позволяет войти в особый "клуб миллиардеров", то есть недвижимость здесь - это необходимый статус.