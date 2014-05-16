Яценюк поручил обеспечить жильем семьи военных, погибших во время АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сообщил перед началом выездного заседания Кабинета министрам в здании Винницкой областной государственной администрации.

“Сегодня в Винницкой области мы выдали ключи от 9 квартир, из которых 4 предназначены для Нацгвардии и внутренних войск, и 5 — семьям погибших. Я поручаю всем главам облгосадминистраций обеспечить семьи всех погибших под пулями жильем так, как это сделала Винница”, - сказал Яценюк.

Он отметил, что лично будет контролировать ход выполнения данного поручения.

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Премьер также сказал, что все пожелания, которые были выражены бойцами, которые защищают Украину, на сегодняшний день выполнены.

“Уже с этого месяца денежное обеспечение увеличено на 80 процентов, на протяжении последней недели поставлены необходимая техника и обмундирование”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, точная цифра убитых и раненных силовиков – участников АТО на востоке Украины на сегодняшний день не известна.

В частности, 5 мая во время проведения АТО в Славянске 4 сотрудника МВД были убиты, около 30 – получили ранение.

В Мариуполе 9 мая погибли заместитель командира батальона обороны и солдат.

13 мая в бое под Краматорском террористы убили 7 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые принимают участие в АТО.