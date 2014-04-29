Ситуация в Донецком регионе обостряется, действия сепаратистов становятся агрессивнее - ОГА

"Накануне майских праздников и назначенной даты проведения так называемого референдума (11 мая) действия сепаратистов становятся агрессивнее и враждебнее. Почувствовав безнаказанность, они ужесточили свои требования и проводимые акци", - говорится в сообщении пресс-службы Донецкой ОГА, передают Новости Донбасса. Читайте такжеВ Донецке задержали наиболее агрессивных участников нападения на мирный митинг

В частности, усилилось давление представителей агрессивных сепаратистов на руководителей городов и районов с целью обязать их к организации проведения референдума. Также экстремистов вызывает агрессию украинская символика, растет непримиримость по отношению к людям, позиция которых отличается от принципов сепаратизма.