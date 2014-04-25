Чуркин: Если ситуация в Украине будет ухудшаться, Россия вспомнит о войсках

Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Эта возможность всегда имеется в наших руках. Но, конечно, не хотелось бы", - добавил он.

Если насилие на юго-востоке Украины не прекратится, Россия созовет экстренное заседание СБ ООН.

Российский дипломат считает, что совет безопасности ООН расколот, ожидать от него каких-либо серьезных действий в плане урегулирования конфликта на юго-востоке Украины не приходится.

Читайте такжеГенсек ООН призвал любой ценой предотвратить военным действиям на востоке Украины

Он также ответил на вопрос о возможности проведения на территории страны миротворческой операции ООН. Чуркин пояснил, что в сложившейся ситуации реализация подобного сценария малореалистична.

При этом постпред РФ отметил, что Россия имеет международно-правовые основания для введения своих миротворцев в Украину в случае необходимости.

"Есть соответствующие нормы Устава ООН, статья 51 Устава, которая говорит о самообороне и которую мы, кстати, задействовали во время конфликта на Кавказе в 2008 году", - сказал он.

По материалам ИТАР-ТАСС, Украинская правда