В Славянске закрыты почти все ювелирные магазины и банки - СМИ

Кроме этого, мародеры периодически грабят продуктовые точки, сообщают Новости Донбасса.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

12-13 апреля российские вооруженные боевики начали провоцировать столкновения на юго-востоке Украины и захватывать административные здания. В частности, 12 апреля сепаратисты захватили здания милиции и СБУ в Славянске.