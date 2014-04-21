В Славянске закрыты почти все ювелирные магазины и банки - СМИ
11:14, 21 апреля 2014Политика
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В Славянске Донецкой области закрылись практически все банки и ювелирные магазины.
В Славянске закрыты почти все ювелирные магазины и банки - СМИ/ REUTERS
Кроме этого, мародеры периодически грабят продуктовые точки, сообщают Новости Донбасса.
Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.
12-13 апреля российские вооруженные боевики начали провоцировать столкновения на юго-востоке Украины и захватывать административные здания. В частности, 12 апреля сепаратисты захватили здания милиции и СБУ в Славянске.
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