В Славянске закрыты почти все ювелирные магазины и банки - СМИ

11:14, 21 апреля 2014
Политика
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В Славянске Донецкой области закрылись практически все банки и ювелирные магазины. 

REUTERS

Кроме этого, мародеры периодически грабят продуктовые точки, сообщают Новости Донбасса. 

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. 

12-13 апреля российские вооруженные боевики начали провоцировать столкновения на юго-востоке Украины и захватывать административные здания. В частности, 12 апреля сепаратисты захватили здания милиции и СБУ в Славянске.

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