Турчинов просит депутатов-совместителей определиться со стулом, на котором они хотят сидеть
10:55, 11 апреля 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Александр Турчинов обратился к народных депутатов, которые совмещают депутатские полномочия с работой в исполнительных структурах власти, определиться с местом работы.
Турчинов требует, чтобы депутаты определились с местом работы
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента Александр Турчинов сказал: “Я обратился к правительству, к главам администраций с тем, чтобы они определились, где они хотят работать - или в парламенте, раз им так важны депутатские мандаты и они не могут с ними расстаться, или надо сдать мандаты и работать на своих должностях, куда они назначены”.
Онлайн трансляция заседания Рады
Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде состоится Час вопросов к правительству относительно ценовой политики в сфере топливно-энергетических ресурсов.
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