Турчинов просит депутатов-совместителей определиться со стулом, на котором они хотят сидеть

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента Александр Турчинов сказал: “Я обратился к правительству, к главам администраций с тем, чтобы они определились, где они хотят работать - или в парламенте, раз им так важны депутатские мандаты и они не могут с ними расстаться, или надо сдать мандаты и работать на своих должностях, куда они назначены”.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде состоится Час вопросов к правительству относительно ценовой политики в сфере топливно-энергетических ресурсов.