Путин: Россия пока не будет переводить Украину на предоплату за газ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с членами правительства.

«Это точно (предоплата) соответствует контракту, но вместе с тем, учитывая сложную ситуацию, в которой находится Украина, и незавершенность нашего переговорного процесса с Евросоюзом, я просил бы правительство и «Газпром» воздержаться от применения этих возможностей вплоть до проведения дополнительных консультаций, если, конечно, наши партнеры на эти консультации согласятся. Если нет - тогда будем действовать в соответствии с контрактом», - сказал Путин.

Читайте такжеСМИ: Сегодня Россия может решить прекратить поставки газа в Украину

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России есть все основания для перехода на предварительную оплату поставок газа для Украины.

«Если продолжается эта действительно критическая ситуация, я считаю, что есть все основания применить переход на предварительную систему оплаты поставок газа», - сказал Медведев.

По его словам, Россич могла применить переход на аванс и раньше, но этого не делали, просто понимая сложную ситуацию в экономике Украины.