США предлагают прямые переговоры Украина-РФ-США-ЕС

Об этом заявила журналистам в Вашингтоне в понедельник представитель госдепартамента Джен Псаки, передает РИА Новости.

Читайте такжеЯпония и США будут вместе бороться против изменений существующих границ стран«Они обсудили проведение в течение последующих 10 дней прямых переговоров между Украиной, Россией, США и ЕС, чтобы попытаться обеспечить деэскалацию напряженности», - заявила Псаки.