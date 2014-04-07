США предлагают прямые переговоры Украина-РФ-США-ЕС
21:50, 07 апреля 2014Политика
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Госсекретарь США Джон Керри предложил в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проведение в течение 10 дней переговоров с участием РФ, Украины, США и ЕС
В США предлагают прямые переговоры / uk.wikipedia.org
Об этом заявила журналистам в Вашингтоне в понедельник представитель госдепартамента Джен Псаки, передает РИА Новости.
Читайте такжеЯпония и США будут вместе бороться против изменений существующих границ стран«Они обсудили проведение в течение последующих 10 дней прямых переговоров между Украиной, Россией, США и ЕС, чтобы попытаться обеспечить деэскалацию напряженности», - заявила Псаки.
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