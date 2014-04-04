У Минобороны нет доступа к деньгам, перечисленных украинцами по СМС

Благотворительные средства, которые люди переводили с помощью СМС, находятся в состоянии аккумуляции, у Минобороны доступа к ним нет

Об этом Еспресо.TV сообщил пресс-офицер Минобороны Богдан Сеник.

По его словам, существует определенная процедура, предусмотренная законами и постановлениями Кабмина, которая не позволяет немедленно воспользоваться этими средствами без их аккумулирования на едином казначейском счете (ЕКС).

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Кроме того, не отменена и тендерная процедура для министерства. Поэтому, к примеру, для закупки горючего надо провести конкурс, который длится около 3 месяцев.

"С учетом нынешнего экстремального положения, министерство обороны делает все, чтобы ускорить возможность использования этих средств", - отметил Сеник.