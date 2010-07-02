Тимошенко приехала на суд, который будет решать судьбу Макаренко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Апелляционный суд Киева, который, как запланировано, будет рассматривать жалобу на взятие под стражу бывшего начальника Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, возле центрального входа в суд за забором в поддержку А.МАКАРЕНКО собралось сторонники БЮТ.