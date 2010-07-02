Тимошенко приехала на суд, который будет решать судьбу Макаренко
10:45, 02 июля 2010Политика
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Под стенами - сторонники БЮТ
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Апелляционный суд Киева, который, как запланировано, будет рассматривать жалобу на взятие под стражу бывшего начальника Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, возле центрального входа в суд за забором в поддержку А.МАКАРЕНКО собралось сторонники БЮТ.
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