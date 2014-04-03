Колесниченко написал заявление о сложении мандата депутата
10:07, 03 апреля 2014Политика
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Вадим Колесниченко написал заявление о сложении мандата депутата Верховной Рады Украины.
Колесниченко боится "фашизма" в Украине
Как он отметил в заявлении, депутат сложил свой мандат, поскольку ВР после 19 февраля «в своей деятельности вышла за рамки Конституции и действующего законодательства Украины».
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Свое заявление он разместил в сети Facebook.
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