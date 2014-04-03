Колесниченко написал заявление о сложении мандата депутата

Как он отметил в заявлении, депутат сложил свой мандат, поскольку ВР после 19 февраля «в своей деятельности вышла за рамки Конституции и действующего законодательства Украины».

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Свое заявление он разместил в сети Facebook.