В США предъявили обвинения Фирташу

«Сторона обвинения апеллирует к событиям июня 2013 года и предъявляет обвинение шести иностранным гражданам, включая украинского бизнесмена (Фирташа – УНИАН) и индийских чиновников высокого ранга, в том, что они принимали участие в противоправных действиях – в рэкете и подкупе официальных лиц Индии для получения доступа к индийским титановым рудникам и добыче титана в этой стране, – говорится в заявлении. – Пять из шести подсудимых также обвиняются в сговоре с целью нарушения закона о коррупции за рубежом (FCPA)».

Как говорится в сообщении Минюста, начиная с 2006 года, обвиняемые уплатили в общей сложности 18,5 млн долл. взяток за получение лицензий на разработку титановых месторождений на восточном побережье Индии в штате Адхра-Прадеш. Проект по добыче титановых руд должен был приносить его основателям до 500 млн долл. ежегодного дохода. При этом ключевой структурой проекта, как отмечается в заявлении Минюста, стала компания «А» со штаб-квартирой в Чикаго. В феврале 2007 года компания «А» через другую компанию – Bothli Trade – подписала соглашение с холдингом Оstchem Holding, объединяющим химические предприятия Group DF, владельцем которой является Фирташ.Читайте такжеФирташа освободили под залог

«Соглашение предполагало, что Bothli Trade будет поставлять ежегодно компании «А» от 5 до 12 млн фунтов титановой губки по индийскому проекту. Но освоение месторождения требовало лицензий и разрешений индийского штата Адхра-Прадеш и центральных органов власти Индии», - сообщили в американском министерстве юстиции.

В ведомстве подчеркнули, что Фирташ, как глава холдинга и прямой владелец Group DF, был также непосредственным участником проекта. «Фирташ встречался с индийскими чиновниками, включая профильного министра Джайпала Редди, для обсуждения проекта и его развития, и с его (Фирташа – УНИАН) подачи было выплачено 18,5 млн долл. взяток индийским чиновникам государственного и местного значения», – подчеркнули в Минюсте США, отметив, что средства переводились в различные структуры в качестве коммерческих инвестиций, но на самом деле являлись подкупом за лицензии.

Прокурор США Закари Фардон по этому поводу отметил: «Если участники уголовных преступлений находятся за пределами наших границ, это не значит, что они находятся за пределами нашей досягаемости. Мы будем использовать все доступные инструменты и ресурсы для обеспечения целостности глобальных бизнес-операций, имеющих отношение к США».

В свою очередь, представитель ФБР Чарж Холлей подчеркнул: «Этот случай хорошо иллюстрирует желание ФБР всячески пресекать коррупционные деяния по всему. В партнерстве с нашими юристами – иностранными и американскими – мы и дальше продолжим практику борьбы со взяточничеством, особенно в сфере отношений бизнеса с властями».

В Минюсте США заявили, что по этому делу власти страны активно сотрудничают с коллегами из Австрии и Венгрии, а также с международными правоохранительными организациями.Читайте такжеСуд Вены принял решение об экстрадиции Фирташа в США

«В то же время, выдвинутое обвинительное заключение содержит только обвинения и не является доказательством вины. Подсудимые считаются невиновными и имеют право на справедливое судебное разбирательство», – отмечается в сообщении Минюста.

Представители украинского бизнесмена эти обвинения отвергают. Как сообщил в официальном комментарии исполнительный директор Group DF Роберт Шетлер-Джонс, обвинения американской стороны абсолютно беспочвенны.

«Обвинения абсолютно беспочвенны. Совсем не случайно, что США требуют экстрадиции председателя совета группы именно в то время, когда Дмитрий Фирташ так нужен в Украине для участия в экономических и политических преобразованиях. Это не что иное, как злоупотребление австрийским правосудием в скрытых политических интересах», – говорится в заявлении Шетлер-Джонса, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 12 марта украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ был задержан в Вене (Австрия) по обвинению в экономических преступлениях с целью возможной экстрадиции в США. Тогда же Group DF официально заявила, что "действия правоохранительных органов Австрии в отношении Дмитрия Фирташа не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, а касаются инвестиционного проекта 2006 года".

Затем, 21 марта, Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро. Фирташ через компанию обратился с заявлением о том, что убежден в своей невиновности и намерен доказывать свою правоту.