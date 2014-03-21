За сутки в поддержку украинской армии на счета Минобороны поступило почти 9 млн гривен

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, по состоянию на 12.00 21 марта в рамках акции “Поддержи Украинскую армию” от юридических и физических лиц поступило уже более 33 млн грн. Из этой суммы 31 млн 483 тыс. грн – денежные переводы на материально-техническое, остальные – на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины.

В частности, с помощью звонков на единый мобильный номер “565” в поддержку Украинской армии перечислено 7 млн 390 тыс. грн (все – на материально-техническое обеспечение ВСУ).

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Кроме того, на счета Минобороны поступило 8 тыс. 162 долларов США и 1 тыс. 476 евро. После обязательной продажи иностранной валюты (50% общей суммы) остаток иностранной валюты на счетах Министерства обороны составил 4 тыс. 81 доллар США и 738 евро (гривневый эквивалент – 51451,31).Читайте такжеМинобороны призывает помочь семье убитого прапорщика оккупантами

Министерство обороны, Вооруженные силы Украины выражают искреннюю благодарность всем небезразличным гражданам, которые приняли участие в благотворительной акции “Поддержи Украинскую армию”.