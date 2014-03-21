Россия пока не будет вводить санкции против США и визовый режим с Украиной

На встрече министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал, что Киев продолжает делать противоречивые заявления касательно отношений с Россией, сообщают РИА Новости.

"В частности, прозвучали заявления о том, что они то ли прекращают, то ли "подвешивают" свое участие в Содружестве Независимых Государств и собираются вводить визовый режим в отношениях с Россией. В этой ситуации, если это произойдет, мы тоже Вам доложим наши предложения", - сказал глава МИД.

"Что касается и первого случая - американских санкций, и что касается второго - введения визового режима со стороны Украины, думаю, мы должны пока воздержаться от ответных шагов", - подчеркнул Путин.

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"Прежде всего, это касается визового режима с Украиной, потому что в случае введения нами визового режима с Украиной пострадают вообще ни в чем неповинные миллионы украинцев, которые и так живут небогато, работая в России, зарабатывают небольшие деньги для поддержки семей. Не нужно этого делать", - отметил глава российского государства.