Обама вводит экономические санкции против Кремля

Президент США Барак Обама объявил, что США расширяют список российских официальных лиц, в отношении которых вводятся санкции.

Об этом он сообщил в специальном обращении в четверг. Читайте такжеСША обещают ужесточить санкции, если Россия не остановится По его словам, санкции коснутся банков, передает Украинская правда. Обама сообщил, что подписал распоряжение, которое позволяет США ввести санкции относительно ключевых секторов российской экономики.

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