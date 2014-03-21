Комитет Совета Федерации РФ поддержал закон об аннексии Крыма
Верхней палате порекомендовали одобрить его на заседании в пятницу.
Профильный комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству поддержал федеральный конституционный закон о процедуре вхождении Крыма и Севастополя в состав России и переходном периоде интеграции новых субъектов в РФ, сообщают РИА Новости.
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Также он рекомендовал верхней палате одобрить закон в пятницу на заседании.
Как ранее сообщал УНИАН, Государственная дума России на внеочередном пленарном заседании приняла решение об аннексии Крыма.
Российские депутаты проголосовали за ратификацию «Договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов», а также за «Федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и Севастополя».
18 марта в Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.