Партию регионов запрещать не будут - Яценюк

Об этом сказано в его обращении к жителям южных и восточных областей Украины.

“Я против призывов запретить Партию регионов. Ее политическая ответственность за то, что сделал Янукович со страной, очевидна, но вердикт только за вами, избирателями, и ни за кем больше. Народ на выборах может запретить любую партию”, - подчеркнул Яценюк.

Он попросил сторонников бывшего президента “не воспринимать уход Януковича как личное поражение. Он предал вас - и не тем, что покинул капитанский мостик и трусливо бежал из страны, а тем, что вашу веру в него, вашу надежду и даже любовь конвертировал в сказочную роскошь Межигорья, в миллиарды долларов, украденных из бюджета и вашего кармана.

«Арест его счетов идет теперь по всем миру. Майдан восстал против диктатуры, против коррупции, он восстал за права человека на Западе и в Центре, на Юге и Востоке”, - подчеркнул Яценюк.

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Он считает, что теперь нужно как можно скорее стабилизировать ситуацию в стране. “На заседании правительства мы поддержали планы министра внутренних дел харьковчанина Авакова по изъятию всего незарегистрированного оружия. Эта операция коснется всех незаконно вооруженных, под какими бы лозунгами они не выступали. Никакие заслуги не могут быть оправданием для незаконного владения оружием! Кто хочет защищать Украину с автоматом в руках – добро пожаловать в Национальную гвардию или в Вооруженные силы, куда объявлена частичная мобилизация”, - добавил премьер-министр Украины.

Яценюк подчеркнул: “Нам нужны мир и спокойствие, и у нас есть колоссальные шансы изменить нашу страну к лучшему”. “То, что нам оставила прежняя власть, сложно назвать даже руиной. Скажу честно: «покращення вже сьогодні» не обещаю. Но мы знаем, что делать, чтобы спасти страну, спасти экономику, вывести ее из комы и перейти к экономическому росту. Да, это будет непросто. Но в этом наша совместная задача”, - добавил он.