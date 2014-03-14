Дипломаты: арест Фирташа может стать тем рычагом, который способен "перевернуть мир"

По мнению дипломатов, дело, которое Соединенные Штаты начали против Дмитрия Фирташа, может иметь ключевое значение для защиты от посягательств Российской Федерации в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом говорится в заявлении благотворительного фонда “Майдан иностранных дел”, текст которого приведен ниже:

С одной стороны, Дмитрий Фирташ является гражданином Украины, законные права которого предстоит защищать заграницей консульской службе Украины. МИД Украины обязан убедиться, что гражданин Фирташ имеет определенного австрийским законодательством защитника, что при задержании не были нарушены его права, условия его содержания соответствуют стандартам, не унижают достоинство и не представляют угрозы для жизни и здоровья.

МИД Украины должен немедленно вступить в контакт с органами правосудия США и Австрии с целью выяснения сути выдвинутых против гражданина Фирташа обвинений.

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После этого, с целью защиты интересов гражданина Украины Д. Фирташа органы юстиции Украины должны начать самое тесное сотрудничество со своими американскими и австрийскими коллегами с тем, чтобы основываясь на полной и правдивой информации судебные органы соответствующих государств имели возможность вынести объективное решение по этому делу.

С другой стороны, дело, которое Соединенные Штаты начали против Д. Фирташа может иметь ключевое значение для защиты от посягательств Российской Федерации в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины (поскольку Д. Фирташу могут быть известны подробности финансовых махинаций руководства России и "Газпрома" в Европе, которые, не исключено, используются, среди прочего, для финансирования проведения операций российских спецслужб за рубежом).

Кроме этого, полученная от Д. Фирташа информация может иметь исключительно важное значение для выявления коррупционных схем, которые сложились в Украине на протяжении последнего десятилетия. Это будет иметь ключевое значение для демонтажа олигархической системы управления Украиной, реалистической оценки большого массива украинских политиков, в том числе в контексте предстоящих президентских и парламентских выборов в Украине.

И последнее, Д. Фирташ может быть информированным или в некоторой степени даже причастным к финансированию незаконных мер украинских властей по подавлению недавних массовых протестов в Украине.

Призываем украинские правоохранительные органы, органы юстиции, разведывательные службы и Министерство иностранных дел Украины со всей ответственностью и серьезностью отнестись к этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы Австрии по запросу ФБР США задержали в Вене Дмитрия Фирташа. По информации Reuters, 48-летний бизнесмен был задержан по выдвинутым органами США подозрению ”в взяточничестве и преступных намерениях”.