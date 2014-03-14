Кернес продолжит выполнять обязанности мэра Харькова под арестом - горсовет

Харьковский городской голова Геннадий Кернес в условиях частичного домашнего ареста остается городским головой и в полном объеме будет выполнять работу мэра Харькова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, Кернес после решения Печерского райсуда Киева, который избрал ему меру меры пресечения, вернется в Харьков.

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Вчера, 13 марта, Кернес пришел на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры и дал все необходимые объяснения в рамках уголовного производства по предъявленным ему обвинениям по статьям «пытки», «угроза убийством», «незаконное лишение свободы или похищение человека». По словам адвокатов, речь идет о событиях 25 января, когда в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана.

После допроса Кернес отметил, что считает уголовное преследование политической местью экс-губернатора Харьковской области, и.о. министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

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Как сообщал УНИАН, 13 марта Печерский райсуд Киева избрал городскому голове Харькова Кернесу меру пресечения в виде частичного домашнего ареста. Согласно решению, Кернес должен находиться дома с 21.00 вечера до 7.00 утра ежедневно в течение двух месяцев.

В то же время в решении суда не указан адрес, по которому должен находиться мэр Харькова.