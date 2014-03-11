Кернеса вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса вызвали в Генеральную прокуратуру Украины для допроса

Об этом Кернес сообщил в своем Instagram.

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"Вам необходимо явиться 13.03.2014 года в 10 час. в каб. №407 Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины... для участия в допросе в уголовном производстве №.... в качестве подозреваемого", - говорится в повестке о вызове.

Статья, по которой открыто уголовное производство, не указывается.

В пресс-службе Харьковского городского совета пока дополнительных комментариев не дают.

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Собственные источники УНИАН в правоохранительных органах с высокой долей вероятности предположили, что Кернес фигурирует в уголовном производстве, открытом по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 марта после допроса в Генпрокуратуре экс-председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин был задержан и направлен в СИЗО в соответствии с постановлением Шевченковского райсуда от 1 марта.

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По сведениям пресс-службы Генпрокуратуры Украины, Добкину было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.