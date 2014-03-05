Обама и Меркель считают важным инициировать прямые переговоры Москвы и Киева

Об их очередном телефонном разговоре сообщил Белый дом, передает ИТАР-ТАСС.

"Лидеры двух стран выразили серьезную обеспокоенность по поводу нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины и пришли к соглашению, что необходима деэскалация ситуации, в том числе посредством размещения международных наблюдателей, а также инициирования прямых переговоров между Россией и Украиной", - говорится в заявлении Белого дома.

Читайте такжеКэмерон, Меркель и Олланд обсудили ситуацию в Крыму

Обама и Меркель также высказались за то, чтобы "продолжить оказывать поддержку правительству Украины", которое, по словам Белого дома, "пытается стабилизировать свою экономику и готовится к проведению выборов в мае" нынешнего года.

Во вторник, 4 марта, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов у себя в резиденции Ново-Огарево, подчеркнул, что считает случившееся в Киеве "антиконституционным переворотом и вооруженным захватом власти". Путин по-прежнему считает Януковича легитимным президентом Украины, поскольку не было проведено легитимной процедуры его отстранения.

Касаясь резкой реакции Запада по поводу позиции России, Путин напомнил, что действия РФ основаны на нормах международного права и двусторонних обязательствах.