Минобороны: В ночь на субботу радикалы планируют вторжение в воинские части в Крыму

Как сообщается на сайте ведомства, радикалы планируют разоружить личный состав.

"Руководству Министерства обороны стало известно, что с 2-х до 5-ти часов утра в ночь с 28 февраля на 1 марта 2014 года радикально настроенные силы планируют совершить незаконные действия, а именно: проникнуть на территорию воинских частей, дислоцированных в Автономной Республике Крым и разоружить личный состав", - сказано в заявлении.

"Минобороны предостерегает от осуществления преступных намерений, и официально сообщает: в случае совершения указанных действий неизвестными, военнослужащие Вооруженных Сил Украины будут действовать в соответствии с законодательством Украины и Уставами Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули в ведомстве.