В Госдуме РФ возмущены отменой закона, лишающего русский язык в Украине статуса регионального

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом председатель комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий сказал в Госдуме по итогам поездки в Крым.

«Главным законом, который задел нас и задел интересы русскоязычного населения Украины, является закон, который отзывает закон Украины о языке, принятый более года назад, и по сути дела объявляет русский язык не региональным языком в Украине. Более того, многие лидеры фракций в Верховной Раде заявили о том, что скоро в Украине нельзя будет говорить по-русски», - сказал Слуцкий.

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При этом он подчеркнул, что Россия озабочена назначением на высшие должности представителей ВО «Свобода».

«Никогда со времен Гитлера у нас генеральным прокурором не был на пространстве Восточной Европы и Европы в целом представитель ультранационалистической партии», - подчеркнул он (УНИАН: и.о. генпрокурора Украины стал «свободовец» Олег Махницкий).

С трибуны Госдумы Слуцкий заявил, что в Украине непрерывно идут заявления о том, что русский язык должен быть вытеснен с территории Украины.

Он добавил, что русский мир на планете за 20 лет сократился с 350 до 270 млн человек, поэтому нужно отреагировать на эту ситуацию, чтобы не допустить геополитического поражения Украины и России.

Слуцкий считает необходимым разработать адекватный комплекс мер, который позволит всем семьям, проживающим в Украине, иметь возможность учить детей на русском языке.

«То что сейчас идет из Киева, – эта нечисть должна быть подавлена», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Верховная Рада отменила Закон «О принципах государственной языковой политики» (№5029-VI от 3 июля 2012 года).

Закон разрешал использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей.

Принятие закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

10 августа 2012 года закон вступил в силу. Ряд городских и областных советов приняли решения о предоставлении русскому языку статуса регионального.