Стрельба в США: в Калифорнии из автомобиля открыли огонь по прохожим

В результате стрельбы в городе Риджкрест в американском штате Калифорния пострадали несколько человек, возможно, есть жертвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер, которое цитирует заявление мэра города.

"Есть несколько пострадавших и, возможно, жертвы", - цитирует агентство слова мэра города.

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По информации местных СМИ, в городе Риджкрест, расположенном в 240 километрах к северу от Лос-Анжелеса, полиция вела расследование совершенного ранее в пятницу убийства. Подозреваемый мужчина попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов и открыл огонь по прохожим из своего автомобиля, в котором также находились заложники.

Позже полиция ликвидировала стрелка, в его автомобиле были обнаружены двое раненых. Пострадавшие доставлены в госпиталь.